Lazio, Caicedo ai saluti: fra i sostituti spunta anche Origi (Di martedì 11 agosto 2020) Caicedo ai saluti. L'attaccante ecuadoregno è vicinissimo all' Al Gharafa , squadra qatariota di Doha, dove firmerà un contratto ricchissimo. Alla Lazio , 24 gol in 109 presenze, ma soprattutto un ... Leggi su quotidiano

CalcioPillole : #Calciomercato #Lazio, Felipe #Caicedo vicino alla cessione. Secondo @CorSport, l’attaccante ecuadoriano avrebbe… - VeriLaziali : #Caicedo potrebbe lasciare la Lazio. Idea che tutti immaginavamo, temiamo che fosse la migliore stagione per lui. Giusto venderlo ?? - infoitsport : Calciomercato Lazio, Caicedo ai saluti: tutti gli obiettivi per sostituirlo - infoitsport : Caicedo ai saluti: il panterone lascerà la Lazio dopo 3 stagioni - infoitsport : Calciomercato Lazio, Caicedo pronto a partire: vicina la firma con l’Al-Gharafa -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Caicedo

Roma, 11 agosto 2020 - Caicedo ai saluti. L’attaccante ecuadoregno è vicinissimo all’Al Gharafa, squadra qatariota di Doha, dove firmerà un contratto ricchissimo. Alla Lazio, 24 gol in 109 presenze, m ...L’offerta della Lazio è di circa di 15 milioni, ma il Fenerbahce ne chiede 20. Il panterone sarà il colpo in uscita per la società, per consentire l’acquisto di altri due centravanti. (LazioNews) Nel ...