Lacrime e commozione, a Napoli l’ultimo saluto a Maya Gargiulo (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sono svolti questa mattina i funerali di Maya Gargiulo, la 15enne travolta e uccisa nei pressi di piazza Carlo III nella notte di sabato 8 agosto. Dopo che nelle scorse ore era stata effettuata al Secondo Policlinico l’autopsia sul corpo della giovane vittima, oggi c’è stato l’ultimo saluto alla 15enne, alle 10.30 nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes in via Calata Capodichino, zona dove viveva Maya. Folla di persone all’esterno della chiesa per dare l’ultimo saluto alla ragazza. All’interno l’ingresso è stato limitato per evitare assembramenti. Tantissimi i giovani presente, amici della 15enne morta tragicamente. Ricordiamo che ieri sono arrivati anche i risultati ... Leggi su anteprima24

bisexualqveen : sue fossette, gli brillavano gli occhi, non mi ero mai reso conto di quanto fosse affascinante. mi saluto e poi mi… - infoitsport : Sky: commozione e lacrime nello spogliatoio del Napoli per l'addio di Callejon e Milik - hyunvmin : @OnlyRossane AHAHAHAH ti giuro ero con le lacrime agli occhi per la commozione, tutti che facevano i complimenti po… - claudia79170824 : RT @78rossonero78: Auguri SUPERPIPPO!! e grazie x i tanti sorrisi e lacrime di commozione che mi hai regalato, specialmente in quelle in se… - MarioCantagall1 : RT @napolista: Sky: commozione e lacrime nello spogliatoio del Napoli per l’addio di Callejon e Milik I due calciatori hanno salutato i com… -

Ultime Notizie dalla rete : Lacrime commozione Lacrime e commozione, a Napoli l'ultimo saluto a Maya Gargiulo anteprima24.it Muravera, chiesa strapiena per l’ultimo saluto ad Alessandro Perra: “Addio, papà eroe”

Lacrime e commozione a Muravera per l’ultimo saluto ad Alessandro Perra, il 53enne morto ieri in spiaggia a Feraxi. La chiesa della Vergine di Nazareth, consacrata a Giovanni Paolo II, ha accolto circ ...

Palloncini bianconeri in volo per dire ciao all’amica Martina

Tanta commozione al funerale della ventottenne di Calcinaia che ha perso la vita in un incidente stradale mentre andava in ferie con il fidanzato di Cascine di Buti Calcinaia. La Juventus era la grand ...

Lacrime e commozione a Muravera per l’ultimo saluto ad Alessandro Perra, il 53enne morto ieri in spiaggia a Feraxi. La chiesa della Vergine di Nazareth, consacrata a Giovanni Paolo II, ha accolto circ ...Tanta commozione al funerale della ventottenne di Calcinaia che ha perso la vita in un incidente stradale mentre andava in ferie con il fidanzato di Cascine di Buti Calcinaia. La Juventus era la grand ...