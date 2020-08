La comunità internazionale ha una colpa: non obbligare l'Armenia al ritiro delle truppe (Di martedì 11 agosto 2020) Egregio Direttore,Scrivo in riferimento all'articolo a firma di Bruno Scapini "Guerra nel Nagorno Karabakh: quale viatico per la pace?", pubblicato nel vostro giornale lo scorso 9 agosto 2020.Non è la prima volta, nell'ultimo periodo, che mi trovo con un certo malessere a dover replicare al collega Bruno Scapini, che con i suoi scritti induce il lettore poco esperto di alcune tematiche a convincersi di una realtà falsamente rappresentata. In altre occasioni ho fatto notare all'ex Ambasciatore Scapini come sbagliare sia umano, soprattutto quando si ha poca o nulla conoscenza di una realtà - nel suo caso la Repubblica dell'Azerbaigian, ma perpetuare nell'errore sia davvero dannoso.Apprezzo il sentimento che probabilmente muove il collega Scapini nella tenace difesa dell'Armenia, ma anche il sentimento più profondo deve arretrare di fronte a ... Leggi su panorama

_dreamofhope_ : RT @findusbastoncin: magari perchè gli uomini hanno tutti i diritti e il 'men are trash' twittato da maria non uccide nessuno, mentre la ge… - jafurtado : Tra pubblico e privato, la comunità, di Luca De Biase ?@lucadebiase? / Media Ecology - __gomezjng : RT @findusbastoncin: magari perchè gli uomini hanno tutti i diritti e il 'men are trash' twittato da maria non uccide nessuno, mentre la ge… - itsquietxuptown : RT @findusbastoncin: magari perchè gli uomini hanno tutti i diritti e il 'men are trash' twittato da maria non uccide nessuno, mentre la ge… - vminamtlou : RT @findusbastoncin: magari perchè gli uomini hanno tutti i diritti e il 'men are trash' twittato da maria non uccide nessuno, mentre la ge… -

Ultime Notizie dalla rete : comunità internazionale Ramonda confermato alla guida della comunit Papa Giovanni XXIII Yahoo Finanza Il murales del bambino migrante a Latronico, segno del legame con la Comunità dopo la cittadinanza onoraria a Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo

Resterà sui muri di Latronico, in segno del legame con la Comunità di Sant'Egidio, il murales che raffigura il bambino migrante morto in mare con la pagella cucita tra i vestiti. Nella cittadina lucan ...

Alla ’Comunità Incontro’ il ricordo di don Pierino Gelmini

La Comunità Incontro si prepara a ricordare don Pierino Gelmini (nella foto), nel sesto anniversario dalla scomparsa. Domani il fondatore della struttura di recupero verrà commemorato con una messa al ...

Resterà sui muri di Latronico, in segno del legame con la Comunità di Sant'Egidio, il murales che raffigura il bambino migrante morto in mare con la pagella cucita tra i vestiti. Nella cittadina lucan ...La Comunità Incontro si prepara a ricordare don Pierino Gelmini (nella foto), nel sesto anniversario dalla scomparsa. Domani il fondatore della struttura di recupero verrà commemorato con una messa al ...