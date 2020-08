Focus ascolti: l'estate 2020 in tv e la fascia del mattino (Di martedì 11 agosto 2020) Nel nostro precedente post abbiamo visto gli ascolti di questa prima parte di estate 2020 relativi nel dettaglio al mese di luglio e ai primi giorni del mese di agosto nel totale individui-totale giornata, facendo anche un confronto con il medesimo periodo dell'anno precedente. Focus ascolti: l'estate 2020 in tv, Rai1 e Italia1 su, tutte le altre reti giù La media degli ascolti di questa prima parte dell'estate 2020 pubblicato su TVBlog.it 11 agosto 2020 09:06. Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : Focus ascolti Focus ascolti: l'estate 2020 in tv e la fascia del mattino TVBlog.it La partita Juventus-Lione di Champions League campione di ascolti di venerdì 7 agosto

con 5.380.000 spettatori per uno share del 28.4%. Briciole per I Migliori dei Migliori Anni con Carlo Conti che ha chiuso la prima serata con 1.652.000 spettatori pari al 10.4% di share. In generale, ...

Ascolti del 7 agosto: oltre 5 milioni di spettatori per Juventus-Lione

Canale 5 Juventus-Lione: 5.380.000 spettatori, 28,4% di share. Rai1 I Migliori dei Migliori Anni: 1.652.000 spettatori, 10,4% di share. Rai2 Il circolo degli inganni: 902.000 spettatori, 4,8% di share ...

