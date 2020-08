F1 News – Williams: Roy Nissany debutterà in F1 durante le prove libere del GP di Spagna (Di martedì 11 agosto 2020) Roy Nissany prenderà ufficialmente parte per la prima volta ad un weekend di gara questa settimana a Barcellona. Il pilota israeliano, attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 con la Trident, sarà al volante della Williams durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, prendendo il posto di George Russell. Come da contratto, inoltre, per tutto il fine settimana catalano le due FW43 porteranno in pista il logo Israel Start-Up. “Sono molto ansioso di salire in macchina a Barcellona – ha dichiarato Nissany – Guidare per la prima volta una sessione di prove libere è un grande passo per ogni pilota, ma per me rappresenta anche una conquista ... Leggi su giornal

FareAlla : Roy Nissany sulla Williams nelle Libere 1 di Barcellona - Motorsport_IT : #F1 | @RoyNissany sulla #Williams nelle Libere 1 di #Barcellona - TennisWorldit : Wta Lexington - Konta, problemi e sconfitta. Oggi in campo Serena WIlliams - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: PODCAST | Quell’infinita nostalgia di #RobinWilliams. La nostra lettera immaginaria a uno dei personaggi più amati da #Hot… -

Ultime Notizie dalla rete : News Williams Roy Nissany sulla Williams nelle Libere 1 di Barcellona Motorsport.com Italia Licenziamenti di massa in casa Warner e DC Comics

THR riporta che la WarnerMedia ha iniziato un ciclo di licenziamenti come conseguenza degli effetti dell'emergenza Coronavirus. Fonti dicono che la prima ondata di licenziamenti dovrebbe riguardare ci ...

Gran Premio di Spagna: tutto sul circuito di Catalogna

Il tracciato di Montmelò, realizzato all’alba degli anni 90 e situato ad una ventina di km a nord-est di Barcellona, rappresenta uno dei moderni complessi edificati in vista delle Olimpiadi di Barcell ...

THR riporta che la WarnerMedia ha iniziato un ciclo di licenziamenti come conseguenza degli effetti dell'emergenza Coronavirus. Fonti dicono che la prima ondata di licenziamenti dovrebbe riguardare ci ...Il tracciato di Montmelò, realizzato all’alba degli anni 90 e situato ad una ventina di km a nord-est di Barcellona, rappresenta uno dei moderni complessi edificati in vista delle Olimpiadi di Barcell ...