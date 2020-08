Elden Ring: il gioco non si mostrerà alla Gamescom 2020? (Di martedì 11 agosto 2020) Secondo una influente personalità del mondo dell’informazione videoludica l’attesissimo Elden Ring non apparirà neanche alla Gamescom 2020 Continua il silenzio su Elden Ring, il nuovo attesissimo progetto di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki. Dopo l’annuncio dell’ingaggio di George R.R. Martin (l’autore di Game of Thrones) in qualità di sceneggiatore, le notizie sul nuovo action-rpg fantasy sono scarseggiate. Il titolo avrebbe dovuto fare un cammeo all’Xbox Games Showcase, eppure, alla fine della fiera, nulla. E se Elden Ring si mostrasse alla Gamescom 2020? No anche in questo caso. Secondo l’ultimo ... Leggi su tuttotek

