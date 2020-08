Di Lorenzo: “Alti e bassi ma è stata una stagione indimenticabile” (Di martedì 11 agosto 2020) Il difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha pubblicato su Instagram un breve commento alla stagione della squadra partenopea. La sua prima in azzurro. Nonostante gli alti e bassi, scrive, è stato sicuramente un anno indimenticabile. E poi il proposito per la nuova: “Adesso un po’ di riposo e poi ripartiamo carichi per la nuova stagione” Visualizza questo post su Instagram Si è concluso il mio primo anno a Napoli… Alti e bassi ma sicuramente è stata una stagione indimenticabile! Adesso un po’ di riposo e poi ripartiamo carichi per la nuova stagione #forzanapolisempre Un post condiviso da Giovanni Di Lorenzo ... Leggi su ilnapolista

