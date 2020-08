Uomini e Donne, è lui il terzo tronista: chi è? (Di lunedì 10 agosto 2020) Il pubblico sovrano sta scegliendo due fra i tre candidati proposti dalla redazione di Uomini e Donne per sedere sulla sedia rossa nella prossima stagione autunnale. Tra i tre ragazzi scelti solo due potranno approfittare della possibilità di diventare tronisti e la caratteristica di questi giovani oltre a quella d’essere attraenti è quella d’essere lontani dal mondo dello spettacolo. Chi sarà il terzo tronista di Uomini e Donne? Secondo alcuni rumors accreditati e le rivelazione sempre molto attendibili del Vicolo dell news il giovane che si è guadagnato questo posto prestigioso e tanto ambito è Alessandro Basciano, corteggiatore rifiutato da Giulia Quattrociocche e tentatore affascinante che ha messo in crisi la coppia Ciavy e ... Leggi su quotidianpost

