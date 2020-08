Superbonus case: i requisiti per la detrazione del 110 per cento Agenzia delle Entrate, chiarimenti (Di lunedì 10 agosto 2020) Di Francesco Santoro: chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alle nuove agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio varato dal governo Conte. Una circolare illustra le disposizioni relative alle detrazioni per le spese, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, riguardanti «specifici interventi in ambito di efficienza energetica-si legge nel documento-, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici». Quali sono, nello specifico, i requisiti per avere diritto alla detrazione del 110 per cento? Gli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti ... Leggi su noinotizie

