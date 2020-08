Roma, rapina aggravata e aggressione con bottiglie di vetro (Di lunedì 10 agosto 2020) Un gruppo di uomini ha tentato di derubare una donna e aggredito un uomo nei pressi della stazione Termini di Roma. Due arresti, mentre si indaga per rintracciare il terzo complice. Due arresti a seguito di una rapina aggravata e un’aggressione con bottiglie di vetro. È accaduto a Roma, dove un gruppo di uomini ha … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SkyTG24 : #Roma, 43enne ferito con coltello durante tentata rapina al bancomat - AGR_web : Roma,Piazza dei Cinquecento, arrestati dalla Polizia di Stato per rapina aggravata due somali “armati” di bottiglie… - carlokarl : RT @beatrice_tom: Roma non è più dei romani che hanno sempre più paura. Devono ringraziare il pd che ha fatto entrare una marea di criminal… - Dsadsa_____ : RT @romatoday: roma Interviene per difendere l'amica rapinata e finisce ferito con un coccio di bottiglia - Dsadsa_____ : RT @romatoday: roma Paura al bancomat: accoltellato al collo mentre versa denaro in banca, ferito 44enne -