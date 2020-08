Roma, altro tracollo a Piazza Affari (Di lunedì 10 agosto 2020) Nuovo tracollo della Roma a Piazza Affari. Dopo lo scorso venerdì nero, in cui il club giallorosso aveva chiuso con un’importante flessione del 25%, ora arriva un altro ribasso in borsa: il titolo della società ha perso il 31% chiudendo la giornata a 0,277 euro, valore che precipita verso gli 0,1165 euro ad azione pagati da Dan Friedkin per la quota di controllo del club. Il closing tra l’ex presidente James Pallotta e il Gruppo Friedkin è previsto il 17 agosto. Subito dopo sarà convocata l’assemblea degli azionisti per deliberare in merito al rinnovo del consiglio di amministrazione, come ribadito nei patti parasociali. Leggi su sportface

