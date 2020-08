“Parti in cemento e metalliche in malora”: convalidato sequestro del Ponte sul Volturno (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha convalidato il sequestro preventivo del Ponte sul fiume Volturno a Castel Volturno, in provincia di Caserta, disposto qualche giorno fa per motivi “di criticità strutturali” dalla Procura (Aggiunto Alessandro Milita) con provvedimento d’urgenza. Si tratta di un vecchio Ponte in ferro ancora utilizzato per collegare diverse zone dell’esteso territorio di Castel Volturno; i consulenti della Procura hanno riscontrato “l’ammaloramento delle armature esterne delle strutture in cemento armato ad arco che risultano in buona parte a viste prive di copriferro”, e quello “delle strtture in ... Leggi su anteprima24

marco_citelli : Nonostante il mondo sia cambiato profondamente negli ultimi vent'anni ed ora sia riconosciuta universalmente la nec… - silvestrigreg : @aureliomancuso Sarà anche invidia;non ho elementi per affermare il contrario,ma una seria discussione sulla stabil… -

Ultime Notizie dalla rete : “Parti cemento Sicilia, i monti bruciati adesso fanno paura: “La natura ferita è a rischio dissesto” La Repubblica