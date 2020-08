Orso M49, Coldiretti: “Animali sbranati in Val di Fiemme, occorre garantire la sicurezza (Di lunedì 10 agosto 2020) “occorre garantire la sicurezza dei cittadini, dei turisti e degli allevamenti messi in pericolo dalla nuova evasione dell’Orso M49, autore in Trentino di ripetute incursioni in baite, rifugi malghe e allevamenti con decine di animali sbranati fra mucche, pecore e cavalli“: è quanto afferma la Coldiretti in merito all’ultimo assalto attribuito all’Orso M49 con “due pecore e due capre massacrate in Val di Fiemme nella zona di passo Manghen. E’ il primo raid dalla fuga, due settimane fa, dal recinto del Casteller nella periferia di Trento. Sull’animale pende sia un ordine di cattura che di abbattimento in caso di pericolo per le persone. L’Orso M49 era stato catturato ... Leggi su meteoweb.eu

repubblica : Orso M49: primo raid dopo la fuga, quattro capre sbranate [aggiornamento delle 10:24] - LaStampa : Quattro ovini sbranati in Trentino, i forestali: “È stato l’orso M49 o un branco di lupi” @fulviocerutti - SkyTG24 : Orso M49, primo raid dopo la fuga: 4 capre sbranate in Trentino - FScalmati : RT @LaStampa: Quattro ovini sbranati in Trentino, i forestali: “È stato l’orso M49 o un branco di lupi” @fulviocerutti - ilcirotano : Primo raid dell'orso M49 dopo la fuga, 4 capre sbranate - -