Libano, si dimette l’intero Governo di Hassan (Di lunedì 10 agosto 2020) Libano choc: si dimette l’intero Governo dopo le asfissianti pressioni di questi giorni dopo l’esplosione di Beirut, le sanguinose proteste e la forte crisi economica. E’ arrivato l’annuncio ufficiale. Dopo il tremore fisico di questi giorni ora il Libano trema terribilmente anche sul piano politico. Il Premier Hassan Diab e l’intero Governo, infatti, si sono … L'articolo Libano, si dimette l’intero Governo di Hassan proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Libano, si dimette il governo dopo le proteste in piazza - MediasetTgcom24 : Libano, ministro Salute annuncia: 'Tutto il governo si dimette' - Corriere : Libano, si dimette il governo dopo le proteste in piazza - VFornara : RT @RSInews: Libano, il Governo si dimette Il primo ministro Hassan Diab annuncia il passo indietro dell'Esecutivo: 'L'esplosione è il risu… - marpicoll : RT @AlessandroCere7: ' La corruzione nel Paese è maggiore dello Stato ' Con questa terribile frase si dimette il primo ministro del Libano… -

Ultime Notizie dalla rete : Libano dimette

Il governo libanese si è dimesso in seguito alle proteste per l'esplosione che ... Il disastro avvenuto martedì scorso a Beirut "è il risultato di una corruzione cronica" in Libano, che ha impedito ...Non si placano le proteste in Libano, a seguito della tremenda esplosione che ha colpito la città di Beirut. Dopo la scoperta della sua presunta causa, la rabbia popolare è esplosa nella capitale, con ...