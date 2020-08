Inter in semifinale: battuto (2-1) il Bayer Leverkusen. Pagelle (Di lunedì 10 agosto 2020) Ce l'ha fatta, l'Inter, anche se con fatica, a battere il Bayer Leverkusen, 2-1, e ad agguantare la semifinale di Europa League. La prossima avversaia uscirà dal confronto fra Basilea e Shakhtar Donetsk. Tantissime le occasioni per i nerazzurri, che si portano subito sul doppio vantaggio con Barella e Lukaku, ma subiscono l'immediata rete di Havertz che tiene tutto in equilibrio fino in fondo Leggi su firenzepost

