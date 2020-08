Inter in semifinale: Barella e Lukaku stendono il Bayer (2-1) (Di lunedì 10 agosto 2020) Da Dusseldorf arriva una prova di forza che sa tanto di messaggio a tutte le pretendenti dell'Europa League: l'Inter fa sul serio. La squadra di Antonio Conte vince con autorevolezza un match difficile e complicato contro il Bayer Leverkusen. I tedeschi lottano fino all'ultimo pallone, ma devono arrendersi di fronte alla compattezza dei nerazzurri che vanno in gol con Barella e Lukaku, rendendo vana la rete di Havertz. L'Inter va così in semifinale.LA GARAL'Inter ha un'idea chiara: soffocare il possesso palla del Bayer con un pressing alto. L'idea di Conte funziona perché costringe i tedeschi a commettere più di un errore in fase di costruzione. Non è un caso se il gol che sblocca l'incontro al 15' nasce da un pallone ... Leggi su itasportpress

