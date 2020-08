Gazzetta: summit Gattuso-Napoli, raggiunta intesa su un triennale (Di lunedì 10 agosto 2020) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Gattuso e De Laurentiis hanno trovato un accordo per il rinnovo. L’intesa è stata raggiunta per un triennale con possibilità di ridiscussione in qualsiasi momento. La firma sarà apposta nelle prossime ore. Queste le parole della rosea nella sua edizione online: “Una stretta di mano e la volontà di continuare insieme. È in corso l’incontro a Capri tra De Laurentiis e Gattuso. L’intesa tra le parti è stata raggiunta, il progetto sarà triennale con la possibilità dall’una e dall’altra parte di poter ridiscutere l’accordo in qualsiasi momento. La firma sul nuovo contratto dovrebbe essere apposta ... Leggi su ilnapolista

