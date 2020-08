Formula 1, tappa a Barcellona per il GP di Spagna: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara (Di lunedì 10 agosto 2020) Nuovo appuntamento per il Mondiale 2020 di Formula 1, che non si ferma nemmeno nel fine settimana di Ferragosto. Foto Getty / Bryn LennonIn programma il Gran Premio di Spagna, che si terrà sul circuito catalano del Montmelo, sede dei test effettuati tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, qualche giorno prima che il mondo si fermasse a causa del Coronavirus. Favorita d’obbligo la Mercedes, che proverà a tornare al successo dopo la battuta d’arresto di Silverstone, ma dovrà fare i conti con l’indemoniato Verstappen, capace di interrompere l’egemonia ‘nera’ in Inghilterra. Ecco il programma completo: Giovedì 13 agosto Dalle ore 14:00 – conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD Venerdì 14 agosto Ore 11:00 – Prove Libere ... Leggi su sportfair

