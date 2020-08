Dai dispenser ‘lascivi’ a quelli ‘a sonagli’, una rassegna semiseria sui nostri compagni di uscita (Di lunedì 10 agosto 2020) di Franco Failli L’oggetto simbolo di questi tempi di prudenza e di allarme, quello che ci ricorderemo in futuro, è la mascherina. La mascherina, o la sua assenza, monopolizza il dibattito, da mesi. Ma c’è un altro protagonista delle nostre giornate. Più sommesso, meno in vista, ma assolutamente capace di crearci ancora più problemi di quella mutandina da volto che ci sega dietro le orecchie peggio del ricciolo dei Ray-Ban. Sto parlando del dispenser. Quello del disinfettante. Quello che troviamo non appena entriamo dovunque. Credo che abbiamo avuto modo tutti di accorgerci di quanto esso sia infido. Vorrei allora fare una breve panoramica a loro dedicata. Forse sarà utile. Il dispenser idrante: maschera dietro una apparenza dimessa la potenza di una idropulitrice. Appena sfiorato, dal suo beccuccio parte ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Dai dispenser Coronavirus, bollettino Covid di oggi 10 agosto. Nuovo crollo dei contagi nelle Marche il Resto del Carlino Mezzi pubblici, i sindacati: "Servono i dispenser igienizzanti a bordo"

"Servono i dispenser igienizzanti a bordo dei mezzi pubblici". A dirlo sono i sindacati, sottolineando che "con la ripresa della vendita dei biglietti va tutelata la salute degli autisti". "Pochi gio ...

Nasce il distributore di racconti, la cultura da un pulsante

Poesia, narrativa, racconti per bambini. Tutti distribuiti da una grande macchina su cui scegliere anche la durata della lettura. E' lo short stories dispenser, il distributore di racconti ideato dall ...

