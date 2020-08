Controlli tra Ischia e Procida: raffica di sanzioni sulle isole (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Inizia oggi la settimana di ferragosto e si intensifica l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri sulle isole di Ischia e Procida nell’ambito di servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli. Un impegno senza sosta che ha condotto i carabinieri della locale compagnia a controllare 370 persone – 45 delle quali già note alle forze dell’ordine – 167 veicoli e 29 natanti. Intenso l’utilizzo delle motovedette dell’Arma per garantire la sicurezza dei bagnanti: 26 le sanzioni notificate ad altrettanti proprietari di imbarcazioni. Tra questi 7 sono stati multati perché sorpresi sotto costa a velocità elevate, 8, invece, quelli che non rispettavano la distanza minima dalla costa. Due ... Leggi su anteprima24

PORTO SAN GIORGIO - Nuovo sabato sera e nuovo soldout: la riviera sangiorgese, quest’anno, è molto frequentata. A fronte della tanta gente che ha animato la città e il lungomare nella notte tra sabato ...

Coinvolto in un incidente stradale risulta ubriaco. Patente ritirata

Nottata di controlli tra sabato e domenica per gli agenti delle Polizia Locale di Rimini che, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno presidiato le strade durante il clou della settimana rosa. Le pattu ...

