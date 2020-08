Ulivieri su Pirlo: «E’ ai livelli massimi nel mondo se parliamo di conoscenze» (Di domenica 9 agosto 2020) Renzo Ulivieri ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Andrea Pirlo, neo tecnico della Juventus al posto di Sarri «Pirlo, se parliamo di conoscenze, è ai livelli massimi nel mondo. Questo succede perché si è preparato. Pirlo è uno convinto, eccezionale. Non si è limitato al calcio dei suoi tempi, ha tenuto qualcosa ed è andato avanti. Immagino una sua squadra che cambia pelle, senza un sistema di gioco di riferimento. Come quando era calciatore, sapeva giocare con passaggi corti o lanciare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

forumJuventus : GdS: 'Varietà di moduli e possesso palla, nasce la Juve di Andrea Pirlo. Il Maestro ama il 4-3-3 e vuole essere dut… - internewsit : Ulivieri: 'Pirlo come Conte? E' diverso, ecco il motivo. Ascolta e ragiona' - - Rickyrickyric89 : RT @JantasOO: Mi ammazza Ulivieri che per De Rossi ha fatto, giustamente, la guerra perché non aveva esperienza, mentre di Pirlo dice che è… - sebilardi : Sono sincero, vorrei sapere cosa ne pensa Renzo Ulivieri e la classe degli allenatori in toto sulla nomina di… - FcInterNewsit : Ulivieri: 'Pirlo allenatore? Me lo immagino abbastanza diverso da Conte' -