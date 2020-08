Torino, assalto a Linetty e Murru della Sampdoria: c’è l’offerta. Le cifre (Di domenica 9 agosto 2020) Il Torino prepara quindici milioni di euro per Karol Linetty e Nicola Murru: la Sampdoria riflette sulle cessioni Il Torino tenta l’assalto a Karol Linetty e Nicola Murru, mettendo sul piatto 15 milioni di euro in favore della Sampdoria. A riportarlo è l’edizione odierna di Repubblica. Il club blucerchiato si è riservato di alcuni giorni per riflettere sulle eventuali cessioni del centrocampista e del terzino, considerando che la plusvalenza verrebbe quasi totalmente annullata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

