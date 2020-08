Sub disperso alle Formiche: il cadavere ritrovato fra il Giglio e Giannutri (Di domenica 9 agosto 2020) Aveva 54 anni ed era un turista della Repubblica Ceca, il sub disperso ieri alle isole Formiche di Grosseto, durante un'immersione dalla quale non era più risalito. Il corpo è stato ritrovato stamani, 9 agosto, nel tratto di mare fra l'isola del Giglio e l'isola di Giannutri Leggi su firenzepost

GROSSETO – Aveva 54 anni ed era un turista della Repubblica Ceca, il sub disperso ieri alle isole Formiche di Grosseto, durante un’immersione dalla quale non era più risalito. Il corpo è stato ritrova ...

Grosseto, 9 agosto 2020 - Un cadavere è stato trovato questa mattina nel mare tra l'isola del Giglio e quella di Giannutri. Al momento la persona trovata priva di vita non è stata identificata. Sul po ...

