Solskjaer | «Felice di avere Pogba | è un grande professionista»

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di Paul Pogba nella conferenza stampa di vigilia di Manchester United Copenaghen Ole Gunnar Solskjaer ha parlato anche di Paul Pogba nella conferenza stampa di vigilia di Manchester United-Copenaghen. «Siamo felicissimi che sia tornato a giocare. È in forma, si sta godendo il suo calcio. Certo, deve recuperare il tempo perso e sta cercando di farlo. Si sta allenando in più, ha sempre una grande personalità dentro e fuori il campo, e speriamo di poterlo vedere alzare questo trofeo come ha già fatto prima. È un professionista, è un ragazzo fantastico e sono Felice di averlo nella squadra».

