Roma, una donna cerca di gettarsi nel tevere: interviene la polizia locale (Di domenica 9 agosto 2020) Momenti di paura oggi intorno alle ore 13 su Ponte Garibaldi a Roma dove una donna stava per gettarsi nel tevere . È stata una pattuglia della polizia locale del I Gruppo Centro 'ex Trevi, in servizio ... Leggi su leggo

Eurosport_IT : 'Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!' ?? Rudi Garcia elimina la Juventus dalla Champions e regala una dedica alla Roma e a… - GiovanniToti : Con assoluta arroganza e incapacità hanno continuato imperterriti a distruggere l’estate di cittadini e turisti pur… - virginiaraggi : Una fermata dell’arte nel cuore della metro di Roma. Anche quest'anno la stazione metro Cavour, nel quartiere Monti… - Alberto26487137 : RT @virginiaraggi: Una fermata dell’arte nel cuore della metro di Roma. Anche quest'anno la stazione metro Cavour, nel quartiere Monti, si… - Entreri41 : @SonSempreIoEh È sottile lo so. Ma un mezzo proprio dà una libertà oggettiva. Io vivo a Roma e stasera potrei voler… -