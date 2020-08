Real Madrid, l’ex Calderon: “Triste vedere questa fine per Bale. Il suo talento non è andato via…” (Di domenica 9 agosto 2020) L'ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon ha condiviso le sue opinioni sulla situazione delicata che si vive in casa blanca tra Gareth Bale e ambiente merengues. Su tutti il suo rapporto con il tecnico Zidane. Il giocatore gallese è sempre al centro di diverse polemiche per gli atteggiamenti in panchina e per le recenti richieste di esclusione dalla squadra.Calderon: "Triste vedere la fine di Bale al Real Madrid"caption id="attachment 926241" align="alignnone" width="676" Bale Real Madrid (getty images)/caption"vedere Bale in questa situazione è molto triste", ha commentato Calderon ... Leggi su itasportpress

ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - OptaPaolo : 1 - Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia con… - Eurosport_IT : 2010: Real Madrid out con il Lione 2020: Juventus out con il Lione Per la prima volta dopo 10 anni, #Cristiano non… - giuliorm80 : @er_toscano @capriglia1 @mlollobrigida Vabbè te sta sul cazzo Pirlo dai... se Zidane può allenare il Real Madrid, P… - ItaSportPress : Real Madrid, l'ex Calderon: 'Triste vedere questa fine per Bale. Il suo talento non è andato via...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Football Under, da Vagnoman a Gustavo Maia: i consigli per gli acquisti

1. La Fiorentina lo pescò dalle macerie del fallimento del Modena, Federico Brancolini è un portiere classe 2001 molto interessante, soltanto lo scorso 14 luglio ha compiuto 19 anni. Si tratta dell’es ...

La Juve in mano a Pirlo sognando Guardiola e Zidane: l'affascinante azzardo di Agnelli

Dal Comandante al Maestro. Nè Inzaghi, nè Pochettino o Zidane, la Juventus ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. Le riflessioni annunciate da Andrea Agnelli dopo la clamorosa eliminazione in Champio ...

1. La Fiorentina lo pescò dalle macerie del fallimento del Modena, Federico Brancolini è un portiere classe 2001 molto interessante, soltanto lo scorso 14 luglio ha compiuto 19 anni. Si tratta dell’es ...Dal Comandante al Maestro. Nè Inzaghi, nè Pochettino o Zidane, la Juventus ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. Le riflessioni annunciate da Andrea Agnelli dopo la clamorosa eliminazione in Champio ...