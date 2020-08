MotoGp – Dovizioso non si dà pace: “non abbiamo ancora individuato i nostri problemi” (Di domenica 9 agosto 2020) Andrea Dovizioso ha chiuso il GP della Repubblica Ceca all’undicesimo posto. Il pilota forlivese, che scattava dalla sesta fila con il diciottesimo tempo ottenuto ieri in qualifica, è riuscito a rimontare subito alcune posizioni portandosi nel gruppetto in lotta per la top ten insieme al compagno di squadra Petrucci e al pilota del Pramac Racing Team Jack Miller. Con il calo degli pneumatici nella seconda parte della gara, Andrea non è riuscito a forzare oltre, ed è rimasto in undicesima posizione fino al traguardo. Dopo la gara di oggi, Dovizioso è quarto in classifica a pari punti con Franco Morbidelli, terzo. Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 11° “E’ stato un weekend difficile, e purtroppo non abbiamo ancora individuato ... Leggi su sportfair

CorriereQ : MotoGp, sorpresa Zarco: sua la pole a Brno. Morbidelli terzo dietro a Quartararo, disastro Dovizioso - frances21012414 : RT @ZamunerB: One for Dovizioso...woops #MotoGP - VdVSport : ??? Le classifiche dopo il #CzechGP ???? #MotoGP 1. ???? F. Quartararo 59 punti 2. ???? M. Vinales 42 3. ???? F. Morbidell… - phichahyun : RT @gponedotcom: Dovizioso: 'Non ci sto capendo niente, qui dovevamo spaccare tutto': 'Tutto quello che proviamo non funziona, mentre Bagna… - Frank_Rolon11 : RT @gponedotcom: Dovizioso: 'Non ci sto capendo niente, qui dovevamo spaccare tutto': 'Tutto quello che proviamo non funziona, mentre Bagna… -