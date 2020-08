Giappone, Giochi di Tokyo: Amadori accompagnerà l’Italia Team (Di domenica 9 agosto 2020) Amadori, fra i leader in Italia nel comparto agroalimentare e specialista del settore avicolo, diventa “ambasciatore” delle carni bianche di alta qualità e promotore di sani stili di vita e lancia il progetto “Amadori alimenta lo Sport”, con cui intende farsi promotore del binomio vincente fra nutrizione varia ed equilibrata e regolare attività fisica. Il kick-off è l’annuncio della partnership fra Amadori e CONI: il Gruppo alimentare, fondato a Cesena oltre 50 anni fa, si unisce al panel dei partner ufficiali del Comitato Olimpico Nazionale. Amadori diventa anche fornitore ufficiale di Casa Italia ai prossimi Giochi di Tokyo e dei centri di preparazione olimpica, dove gli atleti dell’Italia Team – la ... Leggi su ildenaro

zave : New Horizons è il secondo gioco più venduto di sempre in Giappone. Nella Top 10 solo giochi per console Nintendo. T… - Idl3 : L'otto agosto di dodici anni fa in Cina cominciavano i giochi olimpici di Pechino 2008. Quest'anno sono saltati que… - HECTOR4X : RT @TeamSaiyajin: ?? DRAGON BALL SUPER Volume 13 - Artwork d'intramezzo E' ora il turno di Bikkura Koita (Bikkura Quoitur), Zauyogi e del t… - NienteDD : RT @_DrCommodore: Chiude il Sega Building 2 di Tokyo, una delle sale giochi più famose del Giappone - - _DrCommodore : Chiude il Sega Building 2 di Tokyo, una delle sale giochi più famose del Giappone - -

Animal Crossing: New Horizons continua a far registrare vendite elevatissime anche a distanza di mesi dal suo lancio ufficiale. Il successo di questo titolo così estroverso e innocente ha superato ogn ...

