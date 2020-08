Facebook Gaming rilasciata senza giochi su iOS, ecco perché (Di domenica 9 agosto 2020) L’app Facebook Gaming si appresta ad arrivare anche sui telefoni iOS. Purtroppo però, con delle forti limitazioni da parte di Apple. L’applicazione nasce con lo scopo principale di fornire agli utenti un modo per seguire i propri streamer di giochi preferiti, e in aggiunta, alcuni mini-giochi. Per superare il processo di approvazione da parte del Colosso di Cupertino però, Facebook ha dovuto rimuovere i giochi, non senza polemiche da parte dell’azienda stessa. “Sfortunatamente, abbiamo dovuto rimuovere completamente la funzionalità di gioco per ottenere l’approvazione di Apple per l’app standalone di Facebook Gaming, il che significa che gli utenti iOS avranno ... Leggi su quotidianpost

NuTeslaRes : #Facebook Gaming arriva su iOS senza giochi: criticato il regolamento di Apple - - margiotta982 : RT @iPhone_Italia: Facebook Gaming arriva su iOS… senza giochi! - X3LGaming : RT @Eurogamer_it: #FacebookGaming è ora disponibile su iOS...ma dovete scordarvi i giochi. - Eurogamer_it : #FacebookGaming è ora disponibile su iOS...ma dovete scordarvi i giochi. - EusebioLogoluso : RT @iPhone_Italia: Facebook Gaming arriva su iOS… senza giochi! -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Gaming Facebook Gaming è ora disponibile su iOS...ma senza giochi Eurogamer.it Facebook Gaming è ora disponibile su iOS...ma senza giochi

L'applicazione Facebook Gaming è stata finalmente lanciata sull'App Store di Apple, mettendo fine alla lunga attesa dei possessori di iPhone. Purtroppo, c'è un piccolo cavillo in questa release: l'app ...

Facebook Gaming arriva su iOS… senza giochi!

A causa delle politiche di App Store anche Facebook Gaming deve rinunciare alla sezione giochi della propria applicazione ufficiale per iOS. E’ notizia fresca di ieri della cessazione dei test di Proj ...

L'applicazione Facebook Gaming è stata finalmente lanciata sull'App Store di Apple, mettendo fine alla lunga attesa dei possessori di iPhone. Purtroppo, c'è un piccolo cavillo in questa release: l'app ...A causa delle politiche di App Store anche Facebook Gaming deve rinunciare alla sezione giochi della propria applicazione ufficiale per iOS. E’ notizia fresca di ieri della cessazione dei test di Proj ...