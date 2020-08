F1, Verstappen: 'Io non gestisco, attacco'. Hamilton: 'Bravo Max, loro meglio con le gomme' (Di domenica 9 agosto 2020) 'Non mi aspettavo di vincere, assolutamente, ma oggi non ho avuto problemi e sono riuscito a spingere come volevo. È un risultato incredibile'. Parlando a caldo subito dopo aver vinto a Silverstone, ... Leggi su gazzetta

Agenzia_Ansa : #F1 In #Inghilterra vince #Versateppen su Red Bull. Il pilota olandese precede le due Mercedes. Quarto #Lecler, 12m… - isaleclerc16 : Questo ragazzo è pazzesco ed io lo ammiro tantissimo. Max Verstappen ti amo, sei incredibile??... non mollare mai??????… - FedericoMecacci : Oggi Verstappen ha fatto capire che avere un motore Mercedes non è avere il Motore Honda quindi il motore non è importante#SkyMotori - GiuseppeBiond14 : RT @Agenzia_Ansa: #F1 In #Inghilterra vince #Versateppen su Red Bull. Il pilota olandese precede le due Mercedes. Quarto #Lecler, 12mo #Vet… - Prabhas1012 : RT @DaniLeo_Racing: @DANIELEALO14 @SmilexTech tranquillo che la Mercedes la toccano al massimo per un paio di gare all'anno. Per il resto n… -