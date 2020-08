Davide Blanda pronto a innamorarsi | Chi è il candidato tronista di Uomini e Donne (Di domenica 9 agosto 2020) Tre potenziali tronisti si contenderanno la partecipazione a Uomini e Donne. Scopriamo chi è Davide Blanda, un operaio che si dice pronto a innamorarsi anche di una donna più grande. L’attesa sta per finire, Uomini e Donne sta per tornare in onda. Tuttavia, quest’anno, la redazione di Maria De Filippi ha voluto coinvolgere il pubblico … L'articolo Davide Blanda pronto a innamorarsi Chi è il candidato tronista di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

andreapalazzo2 : RT @uominiedonne: Chi tra Davide, Gianluca e Blanda vorreste vedere sul trono? Correte sul sito di - infoitcultura : Uomini e Donne, Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda: chi sono i possibili nuovi tronisti - zazoomblog : Uomini e Donne: Davide Donadei Gianluca De Matteis e Davide Blanda sono i tre aspiranti tronisti - #Uomini #Donne:… - IncontriClub : Davide Blanda, chi è l'aspirante tronista di Uomini e Donne (Video) - infoitcultura : Davide Blanda, conosciamo meglio il candidato al trono di ‘Uomini e Donne’! (Foto) -