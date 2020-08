Dall'Inghilterra: "Tsimikas, accordo tra Liverpool e Olympiacos" (Di domenica 9 agosto 2020) Il Liverpool raggiunge l'accordo con l'Olympiacos per Kostas Tsimikas. Il terzino sinistro greco, secondo gli ultimi rumors provenienti Dall'Inghilterra, si trasferirà ai Reds per 11,75 milioni di sterline. Leggi su tuttonapoli

Golf – Eurotour: Andy Sullivan vince dopo quasi cinque anni

L’inglese Andy Sullivan è tornato al successo dopo quasi cinque anni dominando nell’English Championship concluso con 257 (66-62-64-65, -27) colpi, sette di vantaggio sullo spagnolo Adrian Otaegui (26 ...

