Capolavoro Verstappen a Silverstone, Leclerc chiude quarto (Di domenica 9 agosto 2020) Silverstone (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un super Max Verstappen trionfa al Gran Premio del 70° Anniversario della Formula Uno. Sul circuito di Silverstone è il pilota olandese della Red Bull, al nono successo in carriera, a porre fine al dominio Mercedes nella quinta gara stagionale con una vittoria di forza e di strategia. Seconda posizione per Lewis Hamilton mentre è terzo il pole-man Valtteri Bottas con entrambi i piloti Mercedes in grossa difficoltà nella gestione gomme. Sorprende, invece, Charles Leclerc che con un'unica sosta porta a casa un ottimo quarto posto dopo esser partito dalla ottava casella della griglia di partenza. A punti anche Alexander Albon, Lance Stroll, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Lando Norris e Daniil Kvyat mentre chiude in ... Leggi su iltempo

