Aumentano i contagi, ma i decessi calano al minimo (Di domenica 9 agosto 2020) Salgono nuovamente i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 463 nuovi casi, a fronte dei 347 di ieri, che fanno salire il totale a 250.566.Torna ad aumentare il numero dei contagi in Italia ma cala quello dei morti. Nelle ultime 24 ore, segnala il ministero della Salute, sono risultate positive altre 463 persone, a fronte delle 347 di ieri, con un totale di 37.637 tamponi effettuati. I decessi sono due, mentre ieri erano stati 13. Dai dati del dicastero emerge pure che in un giorno sono guarite 151 persone. Gli attuali positivi ammontano a 13.263, con un aumento di 310 rispetto a ieri. Di questi, 45 si trovano in terapia intensiva (+2) e 763 sono ricoverati con sintomi (-8). Il totale dei deceduti sale a 35.205, mentre il totale dei dimessi e guariti sale a ...

