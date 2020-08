Ufficiale Juventus, Maurizio Sarri esonerato: fatale l’eliminazione in Champions (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione la Juventus ha deciso: esonerato l’allenatore Maurizio Sarri Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus, ora è Ufficiale. Tante le critiche durante la stagione all’allenatore ex Napoli e Chelsea, che non è mai riuscito a dare alla squadra il gioco sperato. fatale per il tecnico l’eliminazione dalla Champions League avvenuta ieri sera per mano del Lione. A far capire che un provvedimento immediato sarebbe stato preso è stato proprio il presidente bianconero, che ieri ha dichiarato che dopo la partita sarebbe stato il momento delle riflessioni. Riflessioni fatte ed ... Leggi su bloglive

