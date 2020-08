Riforma del Csm, cosa prevedono le nuove linee guida contenute nel Dl Agosto (Di sabato 8 agosto 2020) «Abbiamo scardinato il sistema creato con le degenerazioni del correntismo. Questa Riforma costituisce un passo importante per ricostruire la credibilità della magistratura agli occhi dei cittadini». Così il guardasigilli Alfonso Bonafede commenta le linee guida per la revisione del Consiglio superiore della magistratura contenute nel decreto Agosto, varato ieri sera dal governo. Una Riforma che trova una sua giustificazione immediata nel caso Palamara – ex consigliere del Csm ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati, accusato di corruzione – che ha scosso la magistratura, palesando in modo limpido e inconfutabile lo strapotere delle correnti su di essa. Elezione a due turni, vietato eleggere figure politiche Con la ... Leggi su open.online

