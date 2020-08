Puglia: 4705 positivi a test corona virus, incremento di nove rispetto a ieri Dati diffusi dalla Regione (Di sabato 8 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 8 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.561 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 9 (nove) casi positivi: 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia E’ stato registrato un decesso in provincia di Lecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 254.939 test. 3973 sono i pazienti guariti. 178 sono i casi attualmente positivi. Il ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Puglia: 4705 positivi a test #coronavirus corona virus, incremento di nove rispetto a ieri - ZPeppem : RT @TgrRaiPuglia: Ad #Otranto sospesa la chiusura del #Maestrale. Sempre più difficile fermare gli assembramenti da #movida #ioseguotgr @Tg… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Ad #Otranto sospesa la chiusura del #Maestrale. Sempre più difficile fermare gli assembramenti da #movida #ioseguotgr @Tg… - loscornetteros : RT @TgrRaiPuglia: Ad #Otranto sospesa la chiusura del #Maestrale. Sempre più difficile fermare gli assembramenti da #movida #ioseguotgr @Tg… - TgrRaiPuglia : Ad #Otranto sospesa la chiusura del #Maestrale. Sempre più difficile fermare gli assembramenti da #movida… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia 4705 Puglia: 4705 positivi a test corona virus, incremento di nove rispetto a ieri Noi Notizie