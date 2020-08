Per l’aborto farmacologico non sarà più obbligatorio il ricovero (Di sabato 8 agosto 2020) È uno dei cambiamenti introdotti dalle nuove linee guida annunciate dal ministro della Salute, che estendono anche il limite per la somministrazione del farmaco da sette a nove settimane Leggi su ilpost

