Musso: la saracinesca dell’Udinese con il record di cleen sheets in campionato (Di sabato 8 agosto 2020) Juan Musso è la rivelazione del campionato. Il portiere che ha totalizzato un record davvero invidiabile: 14 cleen sheets in Serie A. Un talento che molto probabilmente l’Udinese non riuscirá a tenersi stretto, perchè la carriera del portiere argentino è in costante ascesa. Dalla pallacanestro al massimo campionato italiano. È la storia di un ragazzino che cresce nelle giovanili del Racing Club. La famiglia Pozzo lo nota nella stagione da titolare che Musso disputa con il club di Avellaneda. Il suo esordio avviene nel match di Primavera Division vinto contro il San Lorenzo. Nel luglio del 2018, si accasa alla società friulana per 3,85 milioni di euro. Nel precampionato si fa male alla mano: un ... Leggi su alfredopedulla

CalcioNews24 : PAGELLE Sassuolo Udinese: saracinesca Musso, Berardi c’è VOTI -

Ultime Notizie dalla rete : Musso saracinesca Musso: la saracinesca dell'Udinese con il record di cleen sheets in campionato alfredopedulla.com PAGELLE Sassuolo Udinese: saracinesca Musso, Berardi c’è VOTI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6,5 (82' Muldur SV), Ferrari 6,5, Peluso 5, Rogerio 6,5 (82' Piccinini SV); Bourabia 7, Locatelli 6 (67' Ghion 6); Berardi 6,5, Djuricic 6 (57' Raspadori 6), Traor ...

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6,5 (82' Muldur SV), Ferrari 6,5, Peluso 5, Rogerio 6,5 (82' Piccinini SV); Bourabia 7, Locatelli 6 (67' Ghion 6); Berardi 6,5, Djuricic 6 (57' Raspadori 6), Traor ...