La testimonianza di un medico: “Voleva visitassi il bimbo con la febbre, ha pianto ed è scappata. Forse era Viviana” (Di sabato 8 agosto 2020) “Ha pianto ed è scappata. Forse era Viviana”. Mentre proseguono le ricerche di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele, scomparsi lunedì scorso sull’autostrada Massina-Palermo nei pressi di Caronia, ecco le parole di un verbale raccolto dai carabinieri di Giardini-Naxos e inoltrato agli agenti della Squadra Mobile che indagano sul mistero.Come riportato dall’Adnkronos, infatti, alle 16,29 di giovedì si sarebbe recata dai militari della Stazione locale la dottoressa del presidio di Giardini-Naxos, in provincia di Messina. Dalla stessa località sarebbero arrivate diverse segnalazioni di avvistamento della mamma e del bambino anche nei giorni scorsi. Il medico avrebbe riferito: “Questa mattina, intorno alle 11,50, è venuta al presidio una donna di ... Leggi su huffingtonpost

