La sorella di CR7: “Sei il migliore, purtroppo da solo non puoi fare tutto” (Di sabato 8 agosto 2020) Come di consueto, dopo la sconfitta della Juve in Champions contro il Lione, arrivano le parole della sorella di Cristiano Ronaldo in difesa del campione portoghese e per sottolineare quanto lui sia sempre il migliore nonostante la delusione della sconfitta “Hai fatto meglio di chiunque altro, caro fratello” ha scritto su Instagram. “Sono orgogliosa di vederti giocare e di vedere la tua dedizione ma purtroppo da solo non puoi fare tutto, di più è impossibile! Sai che il calcio è così, ma devi anche pensare di aver fatto del tuo meglio e di essere ancora il migliore”. A sottolineare quanto sia mancato l’appoggio della squadra nella gara di ieri sera Visualizza questo post su ... Leggi su ilnapolista

