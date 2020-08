Fifa 21 Ultimate Team: tutte le novità! Trailer di FUT 21 in arrivo lunedì! Cech è una nuova icon! (Di sabato 8 agosto 2020) Con il rilascio del primo Trailer di Fifa 21 sono arrivate anche le prime informazioni ufficiali sul gioco, incluse quelle relative alla modalità Fifa Ultimate Team ed ulteriori verranno annunciate lunedì 10 agosto alle 17 ora italiana quando verrà pubblicato il Trailer di FUT 21 EA Sports contestualmente rilascerà Pitch Notes, note degli sviluppatori dettagliate per … L'articolo Fifa 21 Ultimate Team: tutte le novità! Trailer di FUT 21 in arrivo lunedì! Cech è una nuova icon! proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

