Esclusiva: Juve, contatti in corso con Pochettino (Di sabato 8 agosto 2020) La Juve difficilmente ripartirà da Sarri, malgrado un contratto per un altro anno più opzione. Ci sono diversi profili che piacciono, alcuni molto difficili da raggiungere (per esempio Inzaghi che è sotto contratto con la Lazio e che ha un contratto fino al 2021). Negli ultimi giorni ci sono stati contatti approfonditi con Mauricio Pochettino che già la scorsa stagione aveva avuto buone possibilità ma poi la società aveva deciso di prendere Sarri e di puntare sul bel gioco. Ora la situazione è diversa, la Juve ha sicuramente sondato la disponibilità di Pochettino, avremo sviluppi molto presto sulla decisione definitiva. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

