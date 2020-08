Coronavirus, nuovo positivo a Salerno: è un vigile urbano (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un altro caso positivo stamattina a Salerno: si tratta di un agente della polizia locale di Salerno, abitante a Pontecagnano Faiano . È il papà-suocero della coppia di Pontecagnano risultata positiva ieri. La sua positività é emersa proprio a seguito dei controlli effettuati ai familiari della coppia. L’asl Salerno sta effettuando il tracciamento dei contatti di lavoro e familiari sottoponendoli tutti a screening. Nessun altro caso positivo al momento. L'articolo Coronavirus, nuovo positivo a Salerno: è un vigile urbano proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

