Concorso Arpal Puglia 2020, 1129 posti: bandi in Gazzetta, al via le candidature (Di sabato 8 agosto 2020) Indetti i bandi del Concorso Arpal Puglia 2020. A seguito di alcune delibere diffuse dalla stessa Agenzia Regionale per le Politiche Attive per il Lavoro nei mesi scorsi, sono state annunciate nuove procedure destinate all’assunzione di 1129 figure tra diplomati e laureati. La selezione sarà tramite concorsi pubblici e vedrà inserimenti per lo più a tempo indeterminato. Alcune assunzioni anche a tempo determinato di 24 mesi. Di queste sono stati pubblicati i primi bandi nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio (il dettaglio e il riferimento al bando nel paragrafo successivo). Mentre per i posti a tempo indeterminato è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto. Vediamo ... Leggi su leggioggi

A Trani la sede dell'Arpal Puglia, l'assessora Marina Nenna: «Traguardo importante per potenziare il centro per l'impiego»

Avrà sede a Trani l'ARPAL Puglia, l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro che in queste settimane sta ampliando il proprio organico in tutta la Regione tramite concorsi. A volerlo forte ...

