Civic Action, un ebook per parlare di civismo nell'epoca del Covid (Di sabato 8 agosto 2020) civismo e Covid-19. Due parole che nell'anno della pandemia (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - LO SPECIALE) sono rimaste fortemente legate, come dimostra l'ebook Civic Action firmato da beCivic e sostenuto da Fondazione Italia Sociale, in collaborazione con Onde Alte e Sky TG24. Nel libro vengono descritte le oltre 200 iniziative raccolte tra maggio e giugno 2020 partendo da una "call for pratices" lanciata da Fondazione Italia Sociale sul civismo e le sue declinazioni attuali nel nostro Paese. Leggi su tg24.sky

