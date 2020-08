Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Tutta la verità (Di sabato 8 agosto 2020) Di recente, si stanno facendo sempre più insistenti i rumors su una possibile crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due stanno ormai insieme da più di due anni e tutto sembrava procedere a gonfie vele. Proprio nel periodo di lockdown, che hanno passato insieme, era spuntato il gossip della possibile gravidanza della sorella minore di Belen. Il padre di Ignazio si era anche espresso in modo positivo sull’intera vicenda, dichiarando che sarebbe stato felicissimo se fosse arrivato un nuovo nipotino. Eppure, le voci sono state presto smentite, perché Cecilia aveva solo preso qualche chilo di troppo in quarantena, ma una famiglia numerosa è nei suoi piani del futuro. Infatti, la coppia ha sempre espresso la volontà di avere ... Leggi su velvetgossip

