Carolyn Smith sotto attacco risponde: “Nessuna precedenza in ospedale” (Di sabato 8 agosto 2020) Carolyn Smith ha avuto un diverbio con alcuni follower su Instagram dopo un post pubblicato sulla sua permanenza in un ospedale romano. La giudice di Ballando con le stelle, infatti, continua la sua battaglia contro il male e spesso deve fare visita a strutture ospedaliere per le cure. Alcuni l’hanno accusata di avere una “corsia preferenziale” in quanto personaggio pubblico, ma Carolyn ha smentito duramente ogni illazione. La coreografa ha raccontato il calvario che vive come molte altri malati, specie durante l’emergenza coronavirus. Carolyn Smith in ospedale: “SpaDay” La coreografa ha pubblicato un video dalla sua stanza d’ospedale, scherzando con i follower: “Che bellissima giornata qua a Roma per fare SpaDay“. ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : Carolyn Smith la brutta notizia poco fa: di nuovo in ospedale - #Carolyn #Smith #brutta #notizia - infoitcultura : Ballando con le Stelle, parla Carolyn Smith: 'Cosa ho chiarito con i medici', un messaggio misterioso - infoitcultura : Carolyn Smith, brutto incidente: 'Sono piena di lividi' - infoitcultura : Ballando con Le Stelle, come sta Carolyn Smith: il chiarimento dei medici - zazoomblog : Disavventura per Carolyn Smith lividi e dolori: “Stai bene?” fan preoccupati - #Disavventura #Carolyn #Smith… -

Ultime Notizie dalla rete : Carolyn Smith Carolyn Smith si sfoga: "Chemio in lockdown una tragedia, 5 anni di cure. Non merito questi attacchi" Today.it Lo sfogo di Carolyn Smith: "5 anni di chemio, il lockdown una tragedia, non merito questi attacchi"

"Pensateci 2 volte prima di scrivere ed attaccare per una cosa di cui non sapete la storia intera. Fate una brutta figura". Così Carolyn Smith, 59 anni, attacca quanti l'hanno accusata per aver defini ...

La ragazza del soul“I Never Loved A Man” è un manuale di musica dell’anima firmato Aretha Franklin

«Quando abbiamo registrato questo disco c’era sempre una reazione che non cambiava mai: ogni volta che Aretha cominciava una canzone, i musicisti scuotevano la testa in meraviglia. Dopo correvano in r ...

"Pensateci 2 volte prima di scrivere ed attaccare per una cosa di cui non sapete la storia intera. Fate una brutta figura". Così Carolyn Smith, 59 anni, attacca quanti l'hanno accusata per aver defini ...«Quando abbiamo registrato questo disco c’era sempre una reazione che non cambiava mai: ogni volta che Aretha cominciava una canzone, i musicisti scuotevano la testa in meraviglia. Dopo correvano in r ...