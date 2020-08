Toritto, incendiata auto dirigente comunale: telecamera riprende 2 che appiccano fuoco (Di venerdì 7 agosto 2020) Toritto - Un attentato incendiario ha danneggiato la notte scorsa l'auto e l'abitazione di una dirigente del Comune di Toritto. L'incendio, fa sapere l'amministrazione comunale in una nota definendolo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

TORITTO - Un attentato incendiario ha danneggiato la notte scorsa l'auto e l'abitazione di una dirigente del Comune di Toritto. L'incendio, fa sapere l'amministrazione comunale in una nota definendolo ...Questa notte a Toritto, in via Gioacchino Murat, è divampato un incendio che ha causato ingenti danni all'abitazione e all'automobile della dott.ssa Giovanna Bracco, responsabile finanziario del Comun ...