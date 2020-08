Superbonus al 110% operativo, Gualtieri: “Case più sicure e sostenibili” (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – “Rendiamo le case degli italiani più sicure e più sostenibili. Con la firma del decreto interministeriale che definisce le caratteristiche tecniche che devono soddisfare gli interventi di efficienza energetica, diventa pienamente operativo il Superbonus del 110% previsto dal decreto Rilancio”. Lo annuncia il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un post sulla sua pagina Facebook in cui specifica che “si tratta di una detrazione, ripartita in cinque anni, cedibile anche a banche e assicurazioni o all’impresa che effettua i lavori sotto forma di sconto in fattura”. Gualtieri ricorda che il Superbonus “riguarda tutti quegli interventi che riducono l’impatto ambientale degli edifici, ... Leggi su quifinanza

